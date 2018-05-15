Брат погибшего от пыток в полиции жителя Казани отсудил у МВД 10 тыс. рублей

В пользу жителя Татарстана Сергея Дроздова, брат которого умер в отделе полиции «Юдино» после пыток в полиции, Кировский суд Казани взыскал с МВД 10 тысяч рублей, сообщил сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» юрист Игорь Шолохов.

«Судья в 200 раз снизил размер компенсации, которую Сергей Дроздов просил в иске. Безусловно, мы считаем присужденную сумму мизерной и будем обжаловать сегодняшнее решение в Верховном суде Татарстана», – цитирует Шолохова «Медиазона».

Напомним, изначально Сергей Дроздов требовал взыскать с МВД России 2 млн 84 тыс. рублей за «нравственные страдания, которые он перенес в связи с избиением его брата, запечатленным на записи с камеры видеонаблюдения».

Признанный потерпевшим по уголовному делу по факту пыток в полиции Казани, Сергей Дроздов ознакомился с видеозаписью, на которой запечатлено, как его брат Павел подвергся пыткам в последние минуты жизни. Гибель Павла Дроздова, по словам его брата и правозащитников, связана с незаконными действиями силовиков.

Трагедия произошла 1 февраля 2012 года. В этот день замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова доставили в отдел полиции «Юдино», где его в камере избили пятеро сотрудников МВД и, надев наручники, связали ремнем и веревками в позе «ласточка». Вскоре Дроздов умер в таком положении.

Дело по фактам пыток первоначально отказывались возбуждать, но в итоге оно было возобновлено. Также сообщалось, что предполагаемый участников издевательств над Дроздовым участковый Андрей Маркунин покончил жизнь самоубийством.

В ноябре 2017 года приговором Кировского райсуда Казани четверо полицейских, подозреваемых в пытках, отделались условным наказанием. В январе Верховный суд Татарстана оставил приговор без изменений.