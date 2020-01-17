МИД Германии извинился за «соблазнительную» шутку в Twitter

МИД Германии принесло извинения за шутку о визе и удалило пост в Twitter после критики пользователей в свой адрес.

Ведомство поучаствовало во флешмобе #SeduceSomeonein4Words, в рамках которого предлагается написать «соблазнительное» сообщение, состоящее всего из четырех слов.

«Ваша виза одобрена» (Your visa got approved), – говорилось в сообщении МИДа в Twitter.

Однако шутку раскритиковали пользователи Сети, столкнувшиеся с настоящими проблемами при получении визы. Ведомство удалило запись и извинилось перед пользователями.

«Похоже, что шутки – не всегда наша сильная сторона. Мы удалили твит ниже и приносим извинения всем, кого это обидело. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям», – написали дипломаты в соцсети.

Ранее украинский телеведущий извинился за шутку о пожаре в Нотр-Даме.