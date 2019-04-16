Украинский телеведущий извинился за шутку о пожаре в Нотр-Даме

Украинский телеведущий Тарас Березовец извинился за свое высказывание о пожаре в соборе Парижской Богоматери и кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.

«Что до парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры, и я скорблю о его утере вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка», – написал Березовец в Facebook.

По его словам, Нотр-Дам в его посте был всего лишь «неудачной метафорой». Ведущий также сообщил, что удалил свой пост.

При этом он провел аналогию с трагедией во французском издательстве Charlie Hebdo. «Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций. Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на свое субъективное мнение. У меня простой вопрос. Чем мое право как украинского журналиста отличается от прав моих французских коллег?» – написал Березовец.

В понедельник Березовец написал в Twitter, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «очень повезло, что после приезда (кандидата в президенты Украины Владимира) Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери», добавив, что «мог бы и Елисейский дворец полыхнуть». Позднее Посол Франции в Киеве Изабель Дюмонт высказала возмущение украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину из-за поста Березовца, назвав его слова о пожаре в соборе позором.

В понедельник вечером миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Зарубежные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем так ценен этот памятник и что в нем удалось спасти.