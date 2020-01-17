Соловьев резко отчитал гостя программы из-за польского вопроса

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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Величие России оказалось в силе и достоинстве

Путин поставил перед системой государственной власти новую цельФото: Алексей Никольский/ТАСС
Путин сформулировал главный принцип динамичного развития России – величие страны заключается не только в производстве боеголовок и ракет, но и неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Этот уровень обязано обеспечить государство, тем более, деньги на эти цели в бюджете уже есть. К таким выводам пришли эксперты, обсуждавшие послание президента. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
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Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
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Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
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              Соловьев резко отчитал гостя программы из-за польского вопроса

                 17 января 2020, 08:18
              Фото: кадр из видео
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире накричал на гостя передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» Григория Амнуэля.

              Журналист поспорил с приглашенным экспертом. Соловьева возмутило несогласие Амнуэля с тем, что Польша должна извиниться за замученных до смерти во времена советско-польской войны пленных советских граждан. Соловьев отметил, что Россия, в свою очередь, признала факт расстрела около 4,5 тыс. польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году и извинилась за произошедшее.

              «Россия извинилась за Катынь, а вы (Польша) извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение 1930-х годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?» – передает РИА «Новости» слова Соловьева.

              Амнуэль начал оправдывать убийство сотрудников дипмиссии, заявив, что их лишали жизни те люди, чьи семьи «убивались в СССР», но этот комментарий разозлил Соловьева.

              «Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в 20-е годы? Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? При том, что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию? Польша позиционировала себя как главный геополитический враг советской России?» – заявил ведущий.

              Его оппонент возразил, что Варшава выступала как «враг коммунистического террористического режима», чем вызвал еще один эмоциональный ответ Соловьева.

              «А какой режим был (маршала Юзефа) Пилсудского, если не террористический? Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому, и поэтому Гитлер оплакивал своего друга», –парировал журналист.

              Напомним, в декабре президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

              Он напомнил, что «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии, забрала два района».

              Газета ВЗГЛЯД указывала, что раздел демократической Чехословакии стал главным символом польско-нацистского братства. 

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