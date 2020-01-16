Эксперт: При Путине обеспечено величие страны и нужно вкладываться в уровень жизни россиян

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Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
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Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

Западные СМИ удивлены отставкой Медведева Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
«Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
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Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
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Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
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          • Стимулирование рождаемости

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              Эксперт: При Путине обеспечено величие страны и нужно вкладываться в уровень жизни россиян

              16 января 2020, 21:05

              Текст: Юрий Зайнашев

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              Россия восстановила свой геополитический статус, перевооружила армию, и при этом сумела накопить финансовую «подушку безопасности». Теперь власти могут начать масштабные инвестиции в экономику, нацеленные на рост доходов рядовых россиян. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя слова Путина о том, что «величие страны неотделимо от достойной жизни каждого гражданина».

              Эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов считает, что тезис о величии страны и связанном с ним «достоинстве россиян» стал одним из ключевых в послании президента Владимира Путина парламенту.

              «Мы прекратили бесконечную волну террора на Кавказе, откуда в центр страны нередко засылали всяких боевиков. Успех в Сирии – из этого же разряда. Мы перевооружили армию. И наконец мы вышли из внешней изоляции. Вспомните: еще пять лет назад вся западная пресса твердили о бойкоте России, а сегодня звонки от зарубежных лидеров раздаются в Москве каждый день. Некоторых даже приходится, образно говоря, ставить в очередь. Мы обеспечили кокон безопасности. У нас возникло ощущение, что Россия теперь – не менее великая страна, чем СССР. И это позволило теперь нам полностью заняться внутренними проблемами», – сказал Баширов.

              «Создана огромная денежная подушка безопасности. Рубль абсолютно устойчив, несмотря на утверждения западных экономистов о том, что российскую экономику следует относить к развивающимся и поэтому якобы рубль должен колебаться в зависимости от цен на нефть. Но посмотрите: упала аргентинская валюта, турецкая, а рубль стоит как вкопанный», – напомнил Баширов.

              На этом фоне наши власти могут наконец начать масштабные инвестиции в развитие страны, в том числе – в устранение социального неравенства, сказал эксперт. По его мнению, именно поэтому Путин и заявил в своем послании о том, что «величие страны» напрямую связано с уровнем жизни рядовых россиян.

              «Как известно, по итогам прошлого года в казне остались неосвоенные деньги в сумме триллиона рублей, прежний кабинет министров их не успел потратить. Теперь президент сменил правительство. Для этого шага нужна была смелость и уверенность в том, что мы сможем эффективно вложить эти деньги. Это будут, в том числе, инвестиции в путинское поколение, которое родилось и выросло с 1999 года. У этого поколения тоже скоро начнут появляться дети, ему тоже надо придать уверенности в будущем, а не только поколению 40-50-летних», – считает политолог.

              Баширов отметил, что в обществе давно сформировался запрос на более справедливое распределение социальных благ. «Существует незримый социальный контракт между населением и президентом. Пора было дать обратный сигнал: «Мол, ребята, мы не зря терпели» И президент направил такой сигнал обществу, ответил на запрос», – пояснил политолог. Произошла необходимая встряска. Теперь главное, чтобы были воплощены в жизнь нацпроекты», – подытожил Баширов.

              Напомним, выступая в среду с обращением к парламенту, Путин констатировал, что обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Так, например, по словам президента, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, «мы никого не догоняем», а наоборот, другим ведущим государствам еще только предстоит создать оружие, которым наша страна уже обладает. «Надежная безопасность создает основу для прогрессивного, мирного развития России. Позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей. Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина», – подчеркнул Путин.

              Представляя послание Федеральному собранию, Путин выступил как национальный лидер, видящий величие страны прежде всего в достоинстве граждан, заявил ранее в четверг директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).


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