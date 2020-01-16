Эксперт: При Путине обеспечено величие страны и нужно вкладываться в уровень жизни россиян

Россия восстановила свой геополитический статус, перевооружила армию, и при этом сумела накопить финансовую «подушку безопасности». Теперь власти могут начать масштабные инвестиции в экономику, нацеленные на рост доходов рядовых россиян. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя слова Путина о том, что «величие страны неотделимо от достойной жизни каждого гражданина».

Эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов считает, что тезис о величии страны и связанном с ним «достоинстве россиян» стал одним из ключевых в послании президента Владимира Путина парламенту.

«Мы прекратили бесконечную волну террора на Кавказе, откуда в центр страны нередко засылали всяких боевиков. Успех в Сирии – из этого же разряда. Мы перевооружили армию. И наконец мы вышли из внешней изоляции. Вспомните: еще пять лет назад вся западная пресса твердили о бойкоте России, а сегодня звонки от зарубежных лидеров раздаются в Москве каждый день. Некоторых даже приходится, образно говоря, ставить в очередь. Мы обеспечили кокон безопасности. У нас возникло ощущение, что Россия теперь – не менее великая страна, чем СССР. И это позволило теперь нам полностью заняться внутренними проблемами», – сказал Баширов.

«Создана огромная денежная подушка безопасности. Рубль абсолютно устойчив, несмотря на утверждения западных экономистов о том, что российскую экономику следует относить к развивающимся и поэтому якобы рубль должен колебаться в зависимости от цен на нефть. Но посмотрите: упала аргентинская валюта, турецкая, а рубль стоит как вкопанный», – напомнил Баширов.

На этом фоне наши власти могут наконец начать масштабные инвестиции в развитие страны, в том числе – в устранение социального неравенства, сказал эксперт. По его мнению, именно поэтому Путин и заявил в своем послании о том, что «величие страны» напрямую связано с уровнем жизни рядовых россиян.

«Как известно, по итогам прошлого года в казне остались неосвоенные деньги в сумме триллиона рублей, прежний кабинет министров их не успел потратить. Теперь президент сменил правительство. Для этого шага нужна была смелость и уверенность в том, что мы сможем эффективно вложить эти деньги. Это будут, в том числе, инвестиции в путинское поколение, которое родилось и выросло с 1999 года. У этого поколения тоже скоро начнут появляться дети, ему тоже надо придать уверенности в будущем, а не только поколению 40-50-летних», – считает политолог.

Баширов отметил, что в обществе давно сформировался запрос на более справедливое распределение социальных благ. «Существует незримый социальный контракт между населением и президентом. Пора было дать обратный сигнал: «Мол, ребята, мы не зря терпели» И президент направил такой сигнал обществу, ответил на запрос», – пояснил политолог. Произошла необходимая встряска. Теперь главное, чтобы были воплощены в жизнь нацпроекты», – подытожил Баширов.

Напомним, выступая в среду с обращением к парламенту, Путин констатировал, что обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Так, например, по словам президента, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, «мы никого не догоняем», а наоборот, другим ведущим государствам еще только предстоит создать оружие, которым наша страна уже обладает. «Надежная безопасность создает основу для прогрессивного, мирного развития России. Позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей. Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина», – подчеркнул Путин.

Представляя послание Федеральному собранию, Путин выступил как национальный лидер, видящий величие страны прежде всего в достоинстве граждан, заявил ранее в четверг директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).