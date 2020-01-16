Путин внес в Госдуму законопроект о должности зампреда Совета безопасности

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому вводится должность заместителя председателя Совета безопасности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», – говорится в пояснительной записке, которую цитирует ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее и.о. премьера Дмитрия Медведев.