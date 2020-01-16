Модель Фронтц подала в суд на боксера Ковалева

Американская модель Джейми Фронтц подала новый судебный иск против бывшего чемпиона мира по версии WBO российского боксера Сергея Ковалева за невыполнение условий финансового соглашения, сообщили СМИ.

Как сообщает TMZ Sports, Ковалев в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась Фронтц, заявившая, что подаст к российскому боксеру иск на 8 млн долларов передает РИА «Новости».

Как сообщает издание, Фронтц согласилась уменьшить сумму компенсации после достижения конфиденциальной договоренности с боксером, но Ковалев нарушил условия соглашения, по которому обязался выплатить девушке в общей сложности 650 тыс. долларов тремя частями. Американка заявила, что боксер прекратил платить после внесения первоначального взноса в размере 250 тысяч, поэтому приняла решение подать новый иск.

Судебное разбирательство по делу 36-летнего Ковалева продолжается, досудебное заседание назначено на 8 апреля. Если вина Ковалева будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, 30 января 2019 года американская модель рассказала об избиении боксером Ковалевым.