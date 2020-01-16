Летевший из Ростова-на-Дону в Москву самолет вернулся в аэропорт отправления

Борт Ростов-на-Дону – Москва авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт отправления после вылета по технической причине, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Самолет рейсом №201 вылетел в среду из Ростова-на-Дону в Москву, однако через некоторое время он вернулся в аэропорт по технической причине», – сказал собеседник РИА «Новости».

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. После этого авиакомпания заменила борт, пассажиры отправились к месту назначения, задержка составила 1,5 часа уточнил источник.

В пятницу самолет российской компании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье. В генконсульстве России в Турции сообщили, что у борта зафиксированы значительные повреждения. Позже в авиакомпании назвали причину инцидента.