Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет российской компании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий портал Airporthaber, который отслеживает события в сфере гражданской авиации. По его данным, пилоты лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.

Телеграм-канал AviaNews также сообщает, что при жесткой посадке лайнер получил значительные повреждения. Так, «передняя стойка шасси «ушла» в салон, пробив фюзеляж». Авторы канала не исключают, что «самолет в результате, похоже, будет списан».

Согласно данным о погоде в районе аэропорта во время посадки наблюдался сильный ветер с порывами до 29 узлов (больше 50 км/ч).

В свою очередь авторы телеграм-канала Aviaincidents сообщают, что из-за сильного ветра лайнер совершил посадку с третьей попытки. Кроме того, по их данным, самолет был без пассажиров.

Источник РИА «Новости» также сообщает, что лайнер летел без пассажиров, экипаж не пострадал.