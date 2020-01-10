Названа причина жесткой посадки российского самолета в Анталье

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила, что причиной жесткого приземления ее самолета в Анталье стал «сдвиг ветра».

«При выполнении рейса без пассажиров: N4 1801 Москва – Анталья, при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», – говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что на борту находился только экипаж воздушного судна, в результате ЧП никто не пострадал.

В пятницу самолет российской компании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье. В генконсульстве России в Турции сообщили, что у борта зафиксированы значительные повреждения.