Дипломаты рассказали о состоянии экипажа самолета после жесткой посадки в Турции

Лайнер российской компании Nordwind Airlines, совершивший жесткую посадку в аэропорту Антальи, летел без пассажиров, экипаж не пострадал, сообщили в генконсульстве России в турецком регионе.

«По информации, полученной из местного офиса Nordwind в Анталье, подтверждаем, что самолет этой авиакомпании совершил жесткую посадку», – сказали ТАСС в диппредставительстве.

Так добавили, что лайнер летел без пассажиров, пострадавших нет, но есть технические повреждения борта.

Ранее в пятницу самолет российской компании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье и получил значительные повреждения.