Названо время рассмотрения Госдумой вопроса об утверждении Мишустина премьером

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в четверг в 14.00 рассмотрит вопрос о кандидатуре главы ФНС Михаила Мишустина на пост главы правительства.

По словам Володина, кандидатура Мишустина на пост премьер-министра в Госдуме будет представлена полномочным представителем президента России Гарри Минхом, передает ТАСС.

Спикер нижней палаты парламента также назвал Мишустина профессионалом в области финансов и налогового законодательства, который знает региональную специфику.

Ранее Мишустин подробно ответил на вопросы членов совета Госдумы. Состав нового правительства не обсуждался, сообщил Володин.

До этого сообщалось, что 16 января Госдума на заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера. Его на должность председателя правительства предложил в среду президент Владимир Путин.

До этого премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Ему предложено занять пост зампреда Совбеза страны.

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