Супруги из Рязани попали в чилийскую тюрьму за осквернение памятника

Супружеская пара из Рязани оказались в чилийской тюрьме за осквернение памятника, теперь россиянам грозит штраф, также им запрещено покидать страну в течение 60 дней.

Девушка рассказала, что они с мужем отправились в латиноамериканскую пустыню Атакама, где находится большой антропоморфный геоглиф (большое изображение человека на земле). На памятнике выложен лингам из камней (символ божественной производящей силы).

«Знака, запрещающего проход, там не было. Было три знака – нельзя ехать на машине, нельзя мусорить и нельзя капать. Нам сказали, что мы нарушили запрет. После нас с мужем отвезли в тюрьму, посадили в отдельные камеры, надели наручники, а затем был суд, который проходил без переводчика», – рассказала девушка на своей странице в Facebook, сообщение цитирует портал RZN.info.

По ее словам, геоглиф они с мужем не трогали, а просто шли по холму. «Оказалось, что информация была в тексте, где указано, что нельзя идти, но мы его не заметили (в этом виноваты, безусловно). По-испански не говорим, не понимаем», – пояснила рязанка.

Россиянам теперь запрещено выезжать из страны 60 дней, также им грозит штраф в размере 480 тыс. рублей.

«Нас признали виновными по нескольким статьям. Одна из них гласит, что мы причинили урон и серьезный вред памятнику. Не понимаем, как будем здесь жить два месяца без нужного количества денег», – написала девушка.

В 2014 году в Италии осудили россиянина, выдолбившего букву «К» на стене Колизея.