Лавров рассказал о ситуации с инициативой по безопасности в зоне Персидского залива

Российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива по- прежнему остается на столе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В ситуации куда менее опасной, чем сейчас, мы предложили странам региона подумать о коллективных механизмах безопасности. Недавно мы вновь предложили эту идею. Данная идея остается на столе. Надеюсь, что она будет рассмотрена», – напомнил Лавров, передает ТАСС.

МИД представил концепцию 23 июля 2019 года. Она предполагает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем позволит создать постоянную организацию. Кроме того, Москва предложила создать в регионе демилитаризованные зоны, отказаться от постоянного размещения военных из стран, расположенных за пределами зоны Персидского залива, а также наладить между военными горячие линии.

Лавров также указал, что Москва ценит продвигаемую Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индией объединительную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он обратил внимание на попытки ряда стран, в частности Австралии, США, Южной Кореи и Японии, продвигать альтернативный подход, который во многом ориентируется на концепции «порядка, основанном на правилах» и называется Тихоокеанским.

«Когда мы спросили у инициаторов о разнице подходов, они ответили: «Тихоокеанский является более открытым и демократичным». Но при ближайшем рассмотрении это не так. Мне кажется, они стараются перестроить существующие структуры в АТР и перейти от консенсуса, который создается посредством АСЕАН, к чему-то, что наоборот будет разделять этот регион. Вы сами знаете, что под этим подразумевается, и мы ценим позицию АСЕАН и Индии, которая заключается в том, что стратегия АТР не должна обсуждаться таким образом, что кто-то останется в стороне», – подчеркнул министр.