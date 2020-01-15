Белый дом собрался лишить Ирак военной помощи в случае вывода войск США

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отказаться от выделения военной помощи Ираку в размере 250 млн долларов в случае вынужденного вывода американских войск из этой страны, сообщила The Wall Street Journal.

Согласно публикации, профильный отдел Госдепартамента США работает над тем, чтобы не выделять Ираку все 250 млн долларов военной помощи, одобренной Конгрессом США на текущий финансовый год (начался 1 октября 2019 года), передает ТАСС.

При этом Госдепартамент планирует выяснить у административно-бюджетного управления Белого дома, возможно ли отозвать запрос на предоставление на те же цели еще 100 млн долларов в 2021 финансовом году «ввиду нынешней ситуации» в Ираке.

«Это не отменяет возможность того, что Конгресс снова рассмотрит вопрос о выделении помощи в случае изменения положения в Ираке», – говорится в переписке между Госдепартаментом и Министерством обороны Соединенных Штатов.

При этом, по данным издания, администрация США пока не приняла окончательное решение по этому вопросу. Сотрудникам ведомств поручено проработать, какие финансовые средства, предназначенные Багдаду, можно сократить, удержать или перенаправить на иные цели в случае вывода американских войск из Ирака.

Напомним, после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке иракский парламент проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.

В ответ США пригрозили лишить Ирак доходов от продажи нефти. Госдеп также предсказал активизацию террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России). Кроме того, США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки С-400.

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