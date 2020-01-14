США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки С-400

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

«Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок», – приводит слова Худа ТАСС.

О заинтересованности Ирака в покупке С-400 стало известно в прошлую субботу. Двумя днями ранее в Ираке заявили о возобновлении переговоров с Россией по С-300.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия потеснит США при помощи С-400.

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