Появились сведения о выводе «вагнеровцев» из Триполи

Военные из ЧВК «Вагнера», как утверждают в армии Правительства национального согласия Ливии, начали покидать линию фронта в Триполи, сообщают местные СМИ.

Командующий резервными силами армии ПНС Ливии Насер Аммар утверждает, что военные из группы «Вагнера» начали отходить с линии фронта в южной части Триполи, пишет The Libya Observer.

По словам Аммара, ЧВК «Вагнера» якобы перевозят с линии фронта на вертолетах. Часть военнослужащих, как утверждается, остаются на передовой для обеспечения безопасного вывода остальных наемников.

Он заявил, что вывод подразделений ЧВК якобы начался после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В декабре Эрдоган заявлял, что в Ливии якобы работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК Вагнера. На прошлой неделе Путин выразил беспокойство тем, что большое количество наемников были переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии. Говоря о якобы российских наемниках в Триполи он заявил, что если они там и есть, то «не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

В понедельник в Москве состоялись переговоры по Ливии при участии представителей ПНС и ЛНА, министров иностранных дел России и Турции. Сообщалось, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил дополнительное время.