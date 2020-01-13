Школы «заминировали» в Биробиджане, Благовещенске и Владивостоке

В Биробиджане и в Благовещенске началась эвакуация в школах из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области и в администрации Благовещенска. Во Владивостоке эвакуированы ученики десяти школ, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Эвакуируют все школы, университет, медицинский колледж. Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах», – приводит слова представителя регионального главка МЧС по Еврейской автономной области ТАСС.

Эвакуация после сообщений об угрозе проходит и в учебных заведениях Благовещенска.

«Учащихся и персонал эвакуировали из десятка школьных зданий, а также других образовательных учреждений города. По всем адресам работают специалисты из силовых ведомств», – сказали в пресс-службе мэрии.

По информации пресс-службы правительства Приморья, сообщение о взрывном устройстве поступило и в Драматический театр молодежи. Также, были проверены сообщения о взрывных устройствах в Театре драмы им. Комиссаржевской и двух школах в Уссурийске.

Ранее в понедельник во всех школах Хабаровска была объявлена эвакуация из-за анонимных сообщений о «минировании».

Напомним, 30 декабря в Благовещенске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане «заминировали» детские сады. Кроме того, 25 декабря в Хабаровске из-за «минирований» эвакуировали вокзал и аэропорт.

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