Во всех школах Хабаровска объявлена эвакуация из-за «минирований»

На почту одного из учреждений Хабаровска поступило сообщение об угрозе взрыва в школах, сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края.

«В спортивный комплекс Арена «Ерофей» поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы. Идет эвакуация детей», – приводит слова источника ТАСС.

В управлении образования администрации Хабаровска подтвердили, что в городе идет эвакуация всех школ, предупреждение разослали также в детские сады, чтобы персонал был готов оперативно вывести детей в случае угрозы. Школьников размещают в соседних учреждениях.

Напомним, 30 декабря в Благовещенске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане «заминировали» детские сады. Кроме того, 25 декабря в Хабаровске из-за «минирований» эвакуировали вокзал и аэропорт.

В прошлом году в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.