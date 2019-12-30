Детские сады «заминировали» в нескольких городах России

Поступили сообщения о том, что в Благовещенске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане заминированы детские сады, часть адресов уже проверили, информация не подтвердилась.

«В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города. В частности, это детские сады номер 60, 19, 28, 40, 5, 47, 68. Сообщения продолжают поступать. Оперативные службы работают по указанным адресам, некоторые учреждения уже проверены. Их воспитанники возвращаются к занятиям», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Там добавили, что на местах работают заместитель мэра Благовещенска Юлия Рябинина, специалисты министерства образования. К детским садам направлены автобусы для обогрева эвакуированных детей и персонала.

Как сообщил минздрав Амурской области, в Благовещенске проверяют информацию о «минировании» Амурской областной клинической больницы.

«Уже проверили перинатальный центр, сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациента. Проверка идет поэтапно, пока в подразделениях работают специалисты по ГО, больные находятся в автобусах, в теплой одежде. Все мероприятия проходят согласно плану и отработанной схеме эвакуации. Паники среди пациентов и персонала нет», – рассказала министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

Тем временем анонимные сообщения о «минировании» поступили в три детских сада во Владивостоке.

«Утром в три детсада Владивостока поступили анонимные сообщения. На место прибыли оперативные службы, персонал и детей эвакуировали. Ни одно из сообщений не подтвердилось», – рассказал представитель мэрии города.

Как сообщил представитель администрации Уссурийска, в городе также поступили сообщения о «минировании» четырех детсадов. Проверка там продолжается.

Кроме того, эвакуация шести детских садов началась в Биробиджане Еврейской автономной области после сообщений о «минировании».

«Сегодня на электронную почту детских садов № 16, 21, 24, 37, 44 и 48 Биробиджана поступили сообщения о минировании зданий. О происшествии заведующие сообщили экстренным службам города. В настоящее время идет эвакуация детей в соседние административные здания», – сообщили в мэрии города.

Представитель мэрии сообщил, что анонимные сообщения также поступили в несколько медицинских учреждений – центр по борьбе со СПИД, детскую больницу, психоневрологический интернат и физкультурный диспансер.

Мэрию и 12 детсадов эвакуировали в Хабаровске после поступления сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.

В Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о бомбах в детских садах и почтовых отделениях.

Напомним, 25 декабря пассажиров и сотрудников аэропорта Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о «минировании», взрывотехники не нашли опасных предметов.