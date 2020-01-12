В СК назвали мотив убийства главы ЦПЭ Ингушетии

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов назвал мотив убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве», – сказал Краснов в интервью «Коммерсанту».

Он напомнил, что дело о покушении на Эльджаркиева в Ингушетии и убийство его вместе с братом в Москве расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК. Следствие установило причастность к преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц, которые пытались помешать офицеру пресечь их преступную деятельность.

Ранее сообщалось, что мотивом преступления якобы могла быть месть.

Напомним, в ноябре 2019 года Эльджаркиева и его брата застрелили на западе Москвы.

В начале декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, в ходе которой задержали главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников группы. Позднее стало известно, что на причастность к покушению и убийству Эльджаркиева проверяют 40 человек.