Назван мотив покушения на главу ЦПЭ Ингушетии

Основной версией покушения на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала месть за убийство главы ингушского клана Ибрагима Белхороева.

«Официально это звучит в материалах дела как покушение на жизнь сотрудника органов внутренних дел в связи с его служебной деятельностью. Однако по сути там сказано, что покушение на Эльджаркиева произошло из мести за убийство Белхороева, к которому якобы был причастен ингушский полицейский», – сообщил источник, знакомый с материалами дела, передает ТАСС.

Ранее в субботу суд арестовал обвиняемого по этому делу Аслана Полонкоева.

На этой неделе в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, в ходе которой задержали главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников группы. Отмечалось, что им вменяется не убийство главы ЦПЭ, а покушение на него.

Напомним, в ноябре 2019 года Эльджаркиева и его брата застрелили на западе Москвы. Автомобиль убийцы был обнаружен около метро «Университет».