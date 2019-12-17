На причастность к делу главы центра «Э» Ингушетии проверяют 40 человек

К покушению и убийству главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева могут быть причастны 40 человек, сообщили близкие к следствию источники.

«Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата», – сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

Также стало известно, что в ночь на понедельник был задержан 11-й фигурант этого дела. «Алихан Джабраилович Оздоев проверяется на причастность к совершению преступлений в Ингушетии и Москве», – отметил другой источник, близкий к следствию.

Напомним, в ноябре 2019 года Эльджаркиева и его брата застрелили на западе Москвы. Автомобиль убийцы был обнаружен около метро «Университет».

В начале декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, в ходе которой задержали главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников группы.

Отмечалось, что им вменяется не убийство главы ЦПЭ, а покушение на него. Мотивом покушения могла быть месть за убийство главы ингушского клана Ибрагима Белхороева.