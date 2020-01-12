Украинские военные вернули беспилотник ОБСЕ без данных на карте памяти

Украинские военнослужащие вернули наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ беспилотник, с которым была утеряна связь в Донбассе. При этом на карте памяти нет никакой информации, говорится в отчете миссии от 11 января.

В отчете говорится, что БПЛА был утерян вблизи населенного пункта Орехово, который находится под контролем ВСУ, передает РИА «Новости».

По данным миссии, БПЛА удалось вернуть, «однако данных, зафиксированных на его носителе памяти, не было».

В сентябре БПЛА специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал траншеи украинских силовиков в 50 метрах от жилых домов у линии соприкосновения в Донбассе.