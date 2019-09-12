ОБСЕ зафиксировала новые траншеи ВСУ у жилых домов в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала траншеи украинских силовиков в 50 метрах от жилых домов у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе СММ.

«8 сентября на участке разведения в районе Золотого БПЛА СММ обнаружил 110-метровое продолжение существующей траншеи, проходящей к северо-востоку приблизительно в 50 метрах от жилых домов, примерно в 600 метрах к югу от северного края участка разведения», – приводит сообщение СММ РИА «Новости».

По оценке миссии, траншея принадлежит ВC Украины. В тот же день беспилотник обнаружил на этом участке разведения 40-метровое продолжение ранее зафиксированной траншеи, которая принадлежит вооруженным формированиям, а также недавно вырытую траншею протяженностью 45 метров с шестью ящиками для боеприпасов внутри.

«Эта траншея была соединена с вышеупомянутой траншеей и проходила на расстоянии примерно один километр к югу от северного края участка разведения и приблизительно в двух километрах к востоку от его западного края (по оценке, все принадлежат Вооруженным силам Украины)», – отметили в пресс-службе.

Ранее в ДНР заявили о блокировке Киевом плана по разведению сил в Донбассе.

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