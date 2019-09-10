В ДНР заявили о блокировке Киевом плана по разведению сил в Донбассе

Представители Киева в рабочей подгруппе по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе блокируют согласование плана по устранению нарушений на двух пилотных участках разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» и «Золотое», сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как заявили в МИД ДНР, во вторник в формате видеоконференции прошла на внеочередная встреча рабочей группы по безопасности. На встрече украинская сторона не предоставила свою версию плана-графика, вместо этого от представителей Киева поступил предложение включить в вариант документа происходящее разведение в Станице Луганской.

«Совершенно очевидно, что такая увязка двух абсолютно разных процессов блокирует оперативное согласование и реализацию плана-графика по устранению существующих нарушений на реализованных ранее участках. Уверены, что украинская сторона умышленно затягивает этот процесс, так как на самом деле не намерена устранять свои нарушения», цитирует ТАСС сообщение МИД ДНР.

В МИД добавили, что представители ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) предложили несколько конкретных шагов для обеих сторон, чтобы к следующей встрече Контактной группы в Минске представить уже согласованный текст плана - графика по устранению нарушений на двух пилотных участках. «В частности, было предложено до предстоящего заседания Контактной группы провести еще одну внеочередную встречу рабочей группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции 13 сентября», – говорится в сообщении.

Ранее в ДНР назвали неприемлемым условия Киева по урегулированию конфликта, согласно которым Донбасс должен отказаться от особого статуса.