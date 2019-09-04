В ДНР назвали предложение Киева по урегулированию неприемлемым

Представитель ДНР в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Наталья Никонорова заявила, что отказ от особого статуса Донбасса, на котором настаивает Киев, неприемлемо для самопровозглашенных республик.

Никонорова отметила, что версия украинских властей о децентрализации без закрепления особого статуса противоречит Минским соглашениям, передает «Интерфакс».

«Особый статус, призванный снять коренные противоречия, остается единственным и безальтернативным условием восстановления мира в регионе», – подчеркнула полпред ДНР в Контактной группе.

Ранее полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что на данный момент есть все условия для разрешения конфликта на Украине на основе Минских соглашений.

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее сообщал, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией.