Войска Хафтара и Сараджа обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливии

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа обвинили друг друга в нарушении перемирия в Ливии.

Генерал ЛНА Аль-Мабрук аль-Газви заявил, что группировки противника «нарушили перемирие с использованием всех видов вооружений». В частности, речь идет об использовании артиллерии. При этом огонь велся «более чем по одному направлению».

В ЛНА заверили, что «привержены заявлению о намерении соблюдать перемирие». Войска «ожидают новых указаний», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Marsad и Al Jazeera.

Главное командование ЛНА пока не делало заявлений по поводу нарушения перемирия.

Военные источники ПНС заявляют, что «силы Хафтара нарушили договоренность о прекращении огня на линии Салах-эд-Дин в Триполи».