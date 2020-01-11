Трамп собрался требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен будет заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.

Трамп заявил в интервью Fox News, что США вложили миллиарды долларов в инфраструктуру Ирака, передает RT.

«Я сказал: «Если мы уходим, то вы должны заплатить». Они (иракцы) должны вернуть нам деньги за посольства и инвестиции, которые мы вложили», – подчеркнул он.

Американский лидер указал, что США на данный момент владеют большим объемом денежных средств Ирака: «У нас сейчас 35 млрд долларов их средств, размещенных на банковском счету. Я считаю, что они заплатят, в противном случае мы останемся там (в Ираке)».

Ранее сообщалось, что США отказываются обсуждать вывод войск с Ираком.

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