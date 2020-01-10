Палата представителей «торжественно» призвала запретить Трампу воевать с Ираном

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном.

Указанная резолюция не является законом. Даже если ее примет Сенат США, документ не направят на подпись Трампу. При этом в Сенате резолюция может провалиться, так как его контролирует Республиканская партия США, а Палату представителей – Демократическая партия.

Таким образом, демократы лишь выразили свою позицию, передает РИА «Новости».

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти назвал голосование политическим. Он обратил внимание на то, что тип «новогодней резолюции», которую приняли демократы, обычно выбирают для торжественных мероприятий в Конгрессе, а не для важных государственных вопросов.

Сам Трамп поддержал идею, высказанную его бывшим советником Джоном Болтоном, о необходимости отмены закона, который ограничивает право президента начинать войну.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что у президента есть «обязанность защищать страну и граждан от терроризма». По его словам, резолюция демократов стремится «подорвать способность вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана». Демократы, по словам Гидли, хотят «помешать президенту защитить страну и ее интересы», передает ТАСС.

«Такие действия Конгресса полностью ошибочны», – заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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