Меркель назвала обмен России и Украины «полным надежды сигналом»

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала взаимную передачу задержанных лиц Россией и Украиной «полным надежды сигналом».

«Этот новейший обмен пленными между Россией и Украиной стал полным надежды сигналом. Рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец смогут вернуться домой», – заявила Меркель, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы кабмина ФРГ.

Кроме того, канцлер Германии призвала усиленно работать над реализацией минских договоренностей. «Имеет смысл продолжать в полную силу работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ готово к этому», – уточнила Меркель.

Ранее состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом. Также возвращение россиян прокомментировали в Кремле.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев.

Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.