В Новой Москве загорелся мусорный полигон

Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, свалка загорелась в поселке Марушкинское. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, передает РИА «Новости».

В настоящий момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России потребовало провести проверку свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе аэропорта в Жуковском после столкновения самолета А321 со стаей чаек.