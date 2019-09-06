В Подмосковье нашли огромный гриб

Грибник нашел в подмосковном лесу около Лыткарина гриб-дождевик со шляпкой размером 40 на 30 см.

«Местный грибник Александр Пыльков, прогуливаясь сентябрьским утром по лыткаринскому лесу, обнаружил необычный гриб. Шляпа гриба-дождевика, на латыни Lycoperdon perlatum, достигла выдающихся размеров – примерно 40 на 30 сантиметров», – сообщает портал «РИАМО» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа

Мужчина сначала позвонил в МЧС и рассказал о необычной находке. Убедившись, что гриб не является опасным, грибник сорвал его.

Пыльков рассказал, что гигантский гриб попадается ему уже не в первый раз – около пяти лет назад он находил гриб почти такого же размера.

В июле семья из Рязани за день собрала в лесах 160 кг подосиновиков.