Эксперт назвал цинизмом поведение оппозиции после нападения на Памфилову

Злорадство, которое продемонстрировали некоторые представители оппозиции после нападения на Эллу Памфилову, лишний раз доказывает цинизм этих людей, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал поведение блогера Алексея Навального и его сторонников, пытавшихся высмеивать ситуацию с нападением грабителя на главу Центризбиркома в ее доме.

«Мне бы очень хотелось надеяться, как и всем нормальным людям, что нападение на председателя ЦИКа никак не связано с предстоящими выборами, с ее профессиональной деятельностью, не связано с другими провокациями, которые устраивали люди Навального», – сказал Алексей Мартынов. Однако неадекватное поведение оппозиции на улицах Москвы или в социальных сетях в последнее время, наводит на противоположенные мысли, заявил политолог.

«Следствие обычно исходит из каких-то более приземленных вещей – грабеж, бандитизм», – отмечает эксперт. – «Насколько я понимаю, правоохранители тоже рассматривают и версию о том, что нападение связано с профессиональной деятельностью Эллы Александровны. Я совершенно не удивлюсь, если эта связь будет обнаружена».

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом главы ЦИКа Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, напал на хозяйку дома, неоднократно ударив ее электрошокером и затем скрылся. Сообщалось о травмах, полученных Памфиловой. Радикальная оппозиция сразу назвала это происшествие имитацией: «фейковое нападение на Памфилову», – написал по этому поводу Навальный в соцсетях.

Политолог напомнил в этой связи, как в июле Навального, отправленного на 30 суток под административный арест, перевели из спецприемника в городскую больницу в Москве. Врачи тогда диагностировали у блогера аллергическую реакцию, известную как крапивница. Оппозиция и западные политики устроили кампанию в защиту арестованного, тиражируя версию о том, что Навальный был отравлен. В адрес самого оппозиционера звучали слова сочувствия. Поэтому то, как на этот раз сам Навальный и его поклонники восприняли нападение на Памфилову, эксперт считает аморальным.

«Они могли бы проявить элементарное человеческое сочувствие, ведь в конце концов на женщину напал какой-то злодей. Могли бы порадоваться, что все живы, здоровы, что Элла Александровна сумела за себя постоять. Но вместо этого мы слышим злорадство, читаем совершенно циничные замечания в соцсетях. Подобная реакция выдает истинное лицо этих людей», – отметил Мартынов.