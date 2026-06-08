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Киевский режим захотел «перекупить» оппозиционных Украине блогеров за границей
Офис Владимира Зеленского пытается наладить сотрудничество с украинскими оппозиционными авторами, находящимися за границей, на эти цели планируется потратить порядка 2,2 млн долларов, сообщил источник в российских силовых структурах.
За переговоры отвечает советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, ему на эти цели выделили более 100 млн гривен (2,2 млн долларов), сказал собеседник РИА «Новости».
Источник добавил, что киевский режим желает «перекупить» оппозиционных блогеров, проживающих за границей.
Блогерам предлагают сосредоточиться на критике некоторых западных политиков, представителей стран Европы и украинских бизнесменов.
Основная цель таких действий – создать устойчивый фон о предательстве со стороны Запада, который якобы отказался выполнять обещания по поставкам оружия, вынуждая Киев идти на мирное соглашение с Россией.
Совет ЕС предложил приглашать влиятельных блогеров на встречи европейских министров.