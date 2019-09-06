Суд подтвердил решение об УДО братьев Кокориных

Алексеевский районный суд Белгородской области подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Белгородского областного суда Ирина Сазонова.

«Удовлетворены ходатайства об УДО Кокорина Кирилла и Кокорина Александра. По Мамаеву Павлу (Кокорину) решение еще не принято», – рассказала она.

В то же время источник, знакомый с ходом заседания, сообщил, что ходатайство Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении действительно удовлетворено судом, футболист должен быть освобожден сразу.

Ранее в пятницу адвокат футболистов сообщила, что Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. До этого администрация колонии также поддержала ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов и младшего брата Кокорина.

Напомним, Кокорины и Мамаев содержатся в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. В августе они подали прошение об УДО.

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