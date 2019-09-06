Стало известно об освобождении Кокорина и Мамаева по УДО

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в Москве, заявила адвокат Татьяна Стукалова.

Стукалова написала в комментарии к своей записи в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос: «Отпустили».

Сама запись состоит из коллажа с футбольным мячом и надписью «Домой».

При этом представитель суда не подтвердил УДО Мамаева и Кокорина. Заседание проходит в закрытом режиме, передает ТАСС.

Помимо футболистов, о досрочном освобождении просил и младший брат Кокорина Кирилл. Удовлетворил ли суд его ходатайство, пока неясно, передает РИА «Новости».

Заседание в выездном формате на территории колонии №4 в Белгородской области, публику и журналистов не пустили на слушание из-за режимности объекта.

Ранее стало известно, что администрация колонии поддерживает ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драки в центре Москвы футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина.

Также 1 сентября активист Игорь Шумилин сообщил, что запустил в Instagram флешмоб «Казнить нельзя помиловать» в преддверии суда по УДО Кокорина и Мамаева.

Напомним, Кокорин и Мамаев содержатся в ИК-4 Белгородской области. В августе они подали прошение об УДО.

Пресненский суд Москвы в начале мая отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).

В октябре минувшего года компания спортсменов возле одного из столичных клубов избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Кроме того, попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

Спортсмены были заключены под стражу 11 октября и провели в СИЗО девять месяцев, отбыв в колонию в начале июля.

В исправительном учреждении они не допускали нарушений, работали и в целом хорошо себя зарекомендовали – заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко отмечал, что со стороны службы в суд были направлены положительные характеристики на Кокорина и Мамаева.

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