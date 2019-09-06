Колония поддержала ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО

Администрация колонии поддерживает ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драки в центре Москвы футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла, сообщил адвокат Юрий Падалка.

«Характеристика хорошая в отношении всех троих, колония поддерживает ходатайства об УДО», – передает ТАСС слова адвоката.

Он сообщил также, что потерпевший от действий футболистов глава департамента Минпромторга Денис Пак не против освобождения его обидчиков из колонии.

«Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они все отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения», – передает РИА «Новости» слова Падалко.

Падалко в пятницу посещает колонию и пояснил, что досматривать его сотрудники ФСИН не имеют права, но он намерен добровольно сдать на входе мобильный телефон.

В пятницу в выездном формате на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области пройдет рассмотрение ходатайства об УДО.

Кокорин и Мамаев содержатся в ИК-4 Белгородской области. В августе они подали прошение об УДО.

Напомним, 1 сентября активист Игорь Шумилин сообщил, что запустил в Instagram флешмоб «Казнить нельзя помиловать» в преддверии суда по УДО Кокорина и Мамаева.