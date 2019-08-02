Кокорин и Мамаев подали прошение о выходе по УДО

Отбывающие тюремный срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении.

«Да, поступили ходатайства Мамаева и Кокориных об условно-досрочном освобождении», – сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области, сообщает ТАСС. Прошение об освобождении поступило также в отношении брата Кокорина Кирилла.

Спортсмены содержатся в ИК-4 Белгородской области. Ранее сообщалось, что футболисты были помещены в штрафной изолятор.