Кокорин и Мамаев угодили в штрафной изолятор

Руководитель ИК-4 Белгородской области Сергей Плясов опроверг информацию о том, что отбывающие там наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев играли в футбол.

Ранее в Сети опубликовали кадры с якобы играющими в футбол Кокориным и Мамаевым в колонии.

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области



Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) 17 июля 2019 г.

Плясов в комментарии «Спорт экспрессу» заявил, что спортсмены не играли в футбол, а по поводу кадров видеозаписи нужно обращаться в пресс-службу УФСИН.

«Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем», – сказал Плясов.

Глава ИК-4 не стал называть, кем является третий заключенный, сидящий в штрафном изоляторе. Плясов также отказался раскрывать причину, по которой Кокорин и Мамаев попали туда.

Ранее в УФСИН по Белгородской области опровергли информацию о побеге двух заключенных из колонии, в которой отбывают наказание спортсмены.

СМИ со ссылкой на источник сообщали, что все четверо осужденных по делу Кокорина и Мамаева будут отбывать наказание в Белгородской области, в одной колонии с футбольным полем.