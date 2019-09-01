В Instagram стартовал флешмоб в поддержку УДО Кокорина и Мамаева

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НОВОСТЬ ЧАСА:Зеленский призвал законом защитить язык и веру нацменьшинств на Украине
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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом
Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах
Шойгу готовит к бою беспилотники
Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО
Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом
Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
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Не тревожьте тень ушедшей империи
Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале
Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
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В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
В России отметили День флага
В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в КрымуПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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