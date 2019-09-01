В Instagram стартовал флешмоб в поддержку УДО Кокорина и Мамаева

Активист Игорь Шумилин сообщил, что запустил в Instagram флешмоб «Казнить нельзя помиловать» в преддверии суда по УДО Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В пятницу прямо в колонии состоится заседание суда, на котором должны рассмотреть ходатайства Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, передает РИА «Новости».

Шумилин заявил, что его акция призывает суд «здраво принимать решение».

По словам организатора флешмоба, за 12 часов к акции присоединились свыше 700 человек.

Кокорин и Мамаев содержатся в ИК-4 Белгородской области. В августе они подали прошение об УДО.

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