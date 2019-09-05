Актер Александр Семчев поделился методом своего похудения на 100 кг

Российский актер Александр Семчев рассказал, как он смог похудеть на 100 кг, его прежний вес был 200кг.

По словам актера, у него начались проблемы со здоровьем, появилась одышка, было повышенное артериальное давление, кроме того, у него диагностировали сахарный диабет, сообщает «Рен ТВ».

Семчев рассказал, что он похудел при помощи диеты. Актер употреблял в пищу небольшие порции, он ел блюда из рыбы, мяса индейки, куриных грудок, сырых овощей, а также пил много воды для улучшения метаболизма. По словам артиста, сейчас с его здоровьем все хорошо. Немаловажным фактором Семчев назвал мотивацию.

В апреле Семчев предстал в новом образе к своему 50-летию, актер похудел на 100 кг.