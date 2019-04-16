Актер Александр Семчев похудел на центнер

Актер кино и театра Александ Семчев похудел на 100 килограммов к своему полувековому юбилею.

«Надо было разозлиться, взять себя в руки и сделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно. Не приведи Господь кому-нибудь так располнеть. Толстяки – несчастные люди. Их надо жалеть. Вы даже не представляете, какая нагрузка на организм: на ноги, печень, на все! Я начал набирать вес примерно с 23 лет. Не знаю, может, произошел какой-то сбой в организме. А потом все накладывалось: наедал, заедал, переедал», – поделился актер.

По его словам, со временем большой вес стали использовать как фактуру, так как это добавило комизма, а найти «такого толстяка в актерской среде» было трудно, пишет «АиФ».

Семчев рассказал, что чувствует себя намного комфортнее, начал ходить в фитнес-зал и пытается бросить курить. Он добавил, что его театральные костюмы из-за смены веса пришлось перешивать уже в четвертый раз. Свою же личную старую одежду артист планирует отдать в храм. Семчев сообщил, что теперь носит 58–60-й размер вместо 72-го.

Актер считает, что раньше его использовали «для улыбки», а теперь будут давать другие роли, сообщает Star Hit.

А вот отмечать свой грядущий 50-летний юбилей артист не планирует. Семчев рассказал, что не отмечает дни рождения с 25 лет, а в этот год на 16 апреля еще и назначили вручение театральной премии «Золотая маска», где актер номинирован в категории «Драма. Мужская роль второго плана» за спектакль «Три сестры». При этом Семчев отметил, что сама дата вызывает у него грусть.