Источник сообщил о гибели троих российских офицеров в Сирии

В районе населенного пункта Джурин в сирийском Идлибе погибли три офицера Вооруженных сил России, сообщил военно-дипломатический источник.

По его данным, 4 сентября около 22.00 по местному времени группа из восьми человек, которая двигалась в опорный пункт, не пересекая линию конфликта. За 30 метров до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72. Осколками были убиты трое офицеров, еще двое сильно ранены, сообщают «Ведомости».

Первым об инциденте сообщило арабское издание Al-Masdar, которое утверждает, что операцию в Идлибе осуществили сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения».

Напомним, Идлиб является самой проблемной зоной в Сирии. Провинция контролируется боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» и ее союзниками.

На прошлой неделе сирийские войска прекратили огонь в Идлибе в одностороннем порядке.