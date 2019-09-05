Названа доля теневого рынка алкоголя России

Доля теневого рынка алкоголя в России составляет 30-40%, заявила глава Центра развития потребительского рынка (ЦРПР) «Сколково» Елена Чо.

На теневом рынке преобладают крепкие алкогольные напитки, так как их производство их более рентабельно, говорится в совместном исследовании ЦРПР и центра социального проектирования «Платформа», передает «Интерфакс».

«Что касается пива, мы можем опираться на данные исследования Высшей школы экономики: они определяют, что доля теневого сектора на пивном рынке составляет около 10% розничных продаж», – пояснила Елена Чо.

В феврале глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в стране связаны с алкоголем.