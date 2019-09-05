Сердюков заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Изменение операционной деятельности ОАК, вероятно, обернется масштабной реформой в авиастроении, сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

«У нас вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые», – сказал Сердюков, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что эти долги были сформированы в ходе решения государственных задач, «поэтому проблема их расшивания требует комплексного решения с участием государства». В то же время он отметил, что помощь государства обязывает «вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом».

Сердюков также счел количество руководителей в ОАК избыточным. «Интеграция предполагает совершенствование процессов корпоративного управления, а также внедрение стандартов и практик, принятых в Ростехе. Одна из проблем ОАК – избыточное количество руководителей различного уровня».

В связи с этим были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата. В частности, с 15 до 11 сократилось количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК. Кроме того, упразднено пять должностей заместителей генерального директора. В дочерних компаниях ОАК также запущены процессы оптимизации административно-управленческого и вспомогательного персонала. Вместе с тем, инженерный и конструкторский состав не сокращаются.

Сердюков также отметил, что «сейчас идет аудит и оценка предприятий ОАК». Эти процессы планируется завершить к концу года. Юридическое завершение передачи активов завершатся во втором квартале 2020 года. Также уже прорабатываются дальнейшие сценарии развития ОАК.

Сердюков также отметил, что объединение «Вертолетов России» и ОАК возможно, но говорить о решении этого вопроса пока рано.

В конце октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31% акций ОАК. В мае 2019 года Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК.

По словам главы госкоропорации Сергея Чемезова, вхождение ОАК в Ростех будет завершено в течение полутора лет.