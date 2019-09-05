Опубликованы спутниковые снимки развернутых в Турции С-400

На турецкой авиабазе Мюртед под Анкарой разместили три пусковые установки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, свидетельствуют спутниковые снимки израильской компании ISI.

В публикации компании в Twitter отмечается, что турецкие военные уже частично развернули ЗРК С-400. В частности, радары установлены и готовы к работе, хотя пусковые установки не заряжены.

Вероятно турецкие военные готовятся к испытаниям С-400 перед последующим полноценным размещением, отмечают специалисты.

Ранее США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отказалась, США заявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире.

Напомним, ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что если США не продадут республике зенитно-ракетные комплексы Patriot, Турция готова приобрести дополнительные С-400 у России.

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