Прокуроры Молдавии попросили продлить арест Гуцул

Tекст: Дарья Григоренко

Защиту Гуцул представляет адвокат Наталья Байрам, которая подтвердила, что заседание состоится в среду в 14.00 по местному времени в суде сектора Чеканы, передает РИА «Новости».

Адвокат уточнила, что мера пресечения назначена в рамках дела, связанного с избирательной кампанией в Гагаузии в 2023 году, и пока расследование находится на стадии уголовного преследования. Байрам заявила: «Прокуроры ничего нового в этом ходатайстве не пишут, этот документ – копипейст из первого ходатайства, ни одна буква не изменена, ни одна запятая. И не прилагается ни одного документа, подтверждающего существование хотя бы одного из рисков, которые указываются – риск побега, риск влияния на свидетелей, риск разрушения доказательств».

По словам адвоката, Гуцул уже три месяца находится под домашним арестом, но прокурор не инициировал никаких процессуальных действий с ее участием. Прокуроры утверждают о наличии свидетелей, которые якобы сообщали о склонении их к пожертвованиям в кампанию, но, как отмечает защита, сторона Гуцул даже не знакома с этими людьми и требует проведения очных ставок. Кроме того, отмечается, что формуляры пожертвований содержат подписи, не принадлежащие заявленным лицам, однако ни одной экспертизы подлинности подписей назначено не было.

Ранее Гуцул заявила, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией, которые не устраивают прозападное правительство в Кишиневе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул обвинили в преступных деяниях, однако ее адвокат расценила эти обвинения как необоснованные и бездоказательные. Адвокаты Гуцул планируют обратиться с жалобой на ее арест в Европейский суд по правам человека. Евгения Гуцул заявила, что не собирается уходить со своего поста.