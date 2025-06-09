В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Лавров назвал позором отсутствие расследования трагедии в Одессе в 2014 году
Глава МИД Сергей Лавров заявил о невыполнении Западом обязательств по расследованию событий, приведших к гибели десятков человек в Одессе в 2014 году.
Лавров раскритиковал страны Запада за отсутствие расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. В ходе выступления на «Форуме будущего 2050» в Москве министр заявил: «К позору всего Запада – до сих пор нерасследованные преступления, включая, такие знаковые, как сожжение полусотни человек заживо в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014», передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что попытки Совета Европы оказать содействие в расследовании были встречены формальным согласием, однако в дальнейшем, по его словам, организации было дано «непубличное разъяснение о ее роли». Министр заявил: «Когда Совет Европы робко попытался преложить свои услуги и помочь в расследовании, ему разрешили, и потом Совет Европы, видимо, получил непубличное разъяснение, где его шесток и какое место на этом шестке ему принадлежит. Позорище!».
В мае представитель подпольного движения Stop Gave сообщил, что нападавшие на антимайдановцев в Одессе в мае 2014 года вели огонь минимум из трех разных видов оружия.
Ранее в Stop Gave заявили, что все виновные в гибели 48 человек при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе понесут наказание. Так же там отметили, что ряд виновных, вероятно, не доживут до суда.