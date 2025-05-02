Подполье: По антимайдановцам в Одессе в 2014 году стреляли из трех видов оружия

Tекст: Алексей Дегтярев

Возле торгового центра «Афина» группа майдановцев поднялась на балкон центра болгарской культуры и открыла огонь по толпе из ружья, рассказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, всего по активистам антимайдана в тот момент стреляли минимум из трех единиц оружия.

Из тел убитых позже были извлечены как минимум одна пуля и картечь разных калибров. Стрелков, подозреваемых в убийстве, к ответственности так и не привлекли.

В частности, Сергей Ходияк, подозреваемый в убийстве по меньшей мере четырех сторонников антимайдана, продолжал свободно жить в Одессе, а дело по нему закрывалось четыре раза постановлением следователя. Другой подозреваемый, Всеволод Гончаревский, был арестован, однако в 2015 году дело в отношении него прекратили из-за отсутствия доказательств; представители подполья считают эти доводы ложными.

Ранее в Stop Gave заявили, что все виновные в гибели 48 человек при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе понесут наказание. Так же там отметили, что ряд виновных, вероятно, не доживут до суда.